Supercoppa Italiana Milan, le avversarie dei rossoneri: il TABELLONE completo degli abbinamenti della Final Four del prossimo anno

Con la vittoria ottenuta ieri sera contro il Cagliari, il Milan è matematicamente secondo in campionato ed automaticamente qualificato alla Supercoppa Italiana del prossimo anno. Il trofeo che si svolgerà a Riyadh avrà la stessa formula di questa stagione: la Final Four. Prenderanno parte alla competizione, dunque, la prima e la seconda in campionato e la prima e la seconda in Coppa Italia.

Mercoledì si giocherà la Finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juve che decreterà chi sarà l’avversaria dei rossoneri: chi vince la Coppa Italia affronterà infatti il Milan, mentre chi perde se la vedrà contro l’Inter.