Supercoppa Italiana, le idee della Lega sul futuro della competizione

La finale di Supercoppa Italiana potrebbe essere ancora disputata in futuro in Arabia Saudita: le idee della Lega

Quella di ieri sera potrebbe non essere l’ultima volta che la Supercoppa Italiana si disputa in Arabia Saudita. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la monarchia del golfo dovrebbe, salvo sorprese, rinnovare l’accordo con la Lega Serie A (con gli Emirati Arabi altri candidati interessati), con un possibile nuovo format e anche un introito che potrebbe salire dagli attuali 7.5 milioni a 23, quasi il triplo.

Non solo, perchè al vaglio della Lega c’è anche la possibilità di disputare una giornata intera di Serie A all’estero.