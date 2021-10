Suma: «Abbiamo tante storie belle ma quella di Tonali è la migliore»

Mauro Suma, intervenuto nel corso della diretta di Radio Rossonera, ha parlato del Milan e di alcuni singoli tra cui Tonali. Le parole

«Abbiamo molte storie belle in questo Milan. Per esempio Leao che è stato convocato dal Portogallo per la prima volta. Ma quella di Tonali penso che porti con sé molti insegnamenti: arriva in rossonero con molta esposizione mediatica, pressione economica e dissestato dal punto di vista fisico. La stagione non è stata negativa ma nemmeno positiva come ci si augurava. Quest’anno stiamo vedendo un Tonali superiore. La cosa bella che è stata ridisegnata tutta l’operazione: meno soldi, più dialogo. Si è sgonfiata la bolla mediatica e Sandro ha tirato fuori la sostanza».

