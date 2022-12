Emirates Milan, Stylsvig a Sky: «Giorno molto importante»

Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan, ha commentato a Sky l’accordo tra il club rossonero ed Emirates per il rinnovo della partnership

«È un giorno molto importante per noi, dobbiamo assolutamente celebrare questo accordo, un accordo che allunga questa avventura. Siamo stati insieme per più di 15 anni e siamo da più di dieci anni sulla maglia del Milan. Una partnership che dimostra il nostro coinvolgimento nel progetto Milan. Solo 4 anni fa il Milan era l’ottavo brand in Italia, adesso è il primo, quindi sono dati oggettivi. E’ molto importante crescere dentro e fuori dal campo. Le iniziative su cui abbiamo lavorato, prima con Elliot e ora con RedBird, abbiamo investito tanto dal punto di vista commerciale, abbiamo raddoppiato i followers su Instagram. Questo è il segnale che il brand è tornato grande »