Gabbia rinato dopo l’esperienza in Spagna: «Mi ha dato tanto e aperto la testa»

Gabbia rinato dopo l’esperienza in Spagna: «Esperienza che mi ha dato tanto e aperto la testa». Le parole del difensore

Le parole di Matteo Gabbia, difensore del Milan, raccontatosi nel nuovo episodio di Unlocker Room – The Rossoneri Podcast. Ecco cosa ha detto sull’esperienza in Spagna.

ESPERIENZA IN SPAGNA – «Sicuramente è stato provante, più perchè erano 4 o 5 anni che stavo in una comfort zone personale: per me il Milan è famiglia, è facce che conosco da quando sono piccolo. Cambiare paese, una città nuova e con compagni che non parlano la tua lingua è stato sicuramente provante ma è stato un qualcosa che mi ha dato tanto: l’impatto è stato molto positivo, c’erano ragazzi positivi e bravi, anche l’allenatore che aveva inciso sul mio acquisto. Poi dipende da come ti poni: ho cercato di farmi conoscere per quello che sono, ho avuto la fortuna che c’era Pepe Reina e anche Raul Albiol che parlava italiano. E’ stato un crescendo: già dopo un paio di settimane è stato tutto più bello, ho trovato casa. Una esperienza che mi ha aperto la testa, ignoravo le difficoltà che potessero esserci da un paese all’altro ma sono stato fortunato a trovare tutto subito»

L’INTERVISTA COMPLETA DI GABBIA