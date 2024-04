Di Gregorio Milan, l’ex allenatore Tesser: «È pronto per una grande? Vi dico questo». Le parole sull’obiettivo di mercato

Tra gli obiettivi del calciomercato Milan c’è anche il portiere Di Gregorio. Per parlare del suo futuro ci ha pensato il suo ex allenatore al Pordenone Tesser a TuttoJuve.

PAROLE – «Sinceramente sì, ha delle doti da portiere importante. La sua, poi, è una crescita costante, è partito dalla Lega Pro per arrivare in Serie A e si è consolidato con il Monza in cui ha vinto anche il campionato. E’ sicuramente pronto per una grande».