Nuovo allenatore Milan, La Scala: «Serve un progetto per vincere subito. La dirigenza deve fare questo». Le parole dell’avvocato

L’avvocato Giuseppe La Scala ha parlato a Tmw Radio per analizzare il momento del Milan e quello che potrebbe essere il prossimo allenatore.

NUOVO ALLENATORE – «Non so se fosse una mossa per sviare. L’atteggiamento del top management mi è sembrato però controproducente. Questa poca passione del Milan di comunicare in modo responsabile con i tifosi non mi piace tanto. Mi piacerebbe una società che dicesse ai tifosi quali criteri di scelta adotterà e che rassicuri dicendo che di sicuro non li deluderà. Servirà un progetto per tornare a vincere subito, non arrivare secondi, poi una campagna acquisti ambiziosa con giocatori che facciano la differenza, poi giocare un bel calcio e un progetto duraturo ai vertici. L’allenatore va scelto in base a questi termini, deve corrispondere a questi requisiti. Ma lo dicano chiaramente e non si barcamenino tra dichiarazioni contrastanti».