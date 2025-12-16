Stramaccioni dice la sua sulla corsa scudetto in Serie A. E sul Milan… Parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il dibattito sulla corsa Scudetto si accende, e a intervenire con una lettura lucida della classifica è Andrea Stramaccioni, ex tecnico dell’Inter e attuale analista. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Stramaccioni ha messo a confronto le prime della classe, evidenziando i punti di forza e le criticità del Milan in questo avvincente campionato.

I Rimpianti del Milan: Punti Sprecati con le Piccole

Secondo Stramaccioni, tutte le prime quattro squadre hanno i loro rimpianti, ma quelli del Milan pesano in modo particolare: “Ora mi sembrano pesare più quelli del Milan per l’andamento delle partite,” ha dichiarato. L’ex allenatore nerazzurro si riferisce chiaramente ai numerosi punti persi dal Diavolo contro le formazioni di fascia bassa, un problema che sta rallentando la rincorsa alla vetta. A differenza dei cugini, che “nelle loro sconfitte non hanno mai demeritato giocando sempre buone gare,” i rossoneri hanno mostrato una preoccupante fragilità mentale contro squadre sulla carta inferiori.

I Due Vantaggi dei Rossoneri: Turno Unico e Calciomercato

Nonostante le difficoltà, Stramaccioni identifica due fattori cruciali che rendono il Milan un contendente ancora pericoloso. Il primo è il calendario: “Gioca una volta a settimana,” un vantaggio non indifferente rispetto alle dirette rivali ancora impegnate nelle competizioni europee.

Il secondo punto di forza riguarda la campagna acquisti: “La reputo molto più migliorabile sul mercato rispetto all’Inter.” Questa prospettiva apre scenari concreti per il nuovo corso guidato dal tecnico Massimiliano Allegri, l’esperto stratega toscano, che necessita di rinforzi mirati.

La Sfida di Tare: Urgono Punte per Allegri

Stramaccioni è categorico sulle esigenze del Diavolo: “Il Milan è il terzo ‘incomodo’, con un grande allenatore e il vantaggio di non avere le coppe. Ma ha bisogno di almeno una punta, se non due.”

Questo è un chiaro appello al nuovo DS Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio noto per la sua abilità nello scouting. Sarà compito di Tare garantire ad Allegri gli innesti richiesti per aumentare il potenziale offensivo e la profondità della rosa, lacune evidenti soprattutto contro le difese più chiuse.

La favorita per lo Scudetto resta l’accoppiata Inter e Napoli “allo stesso livello,” con i nerazzurri che hanno convinto globalmente di più. Tuttavia, per il Milan nulla è precluso. L’analisi di Stramaccioni si conclude con una previsione ottimistica: se il Milan riuscirà a restare attaccato alla vetta fino al derby di marzo, “nulla sarà impossibile.”