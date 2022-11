Stramaccioni: «La nazionale del Qatar non è abituata a questi palcoscenici»

Andrea Stramaccioni, ex tecnico dell’Inter, ha parlato dell’esordio del Qatar ai Mondiali: le sue parole a Rai Sport

Ospite negli studi di Rai Sport, Andrea Stramaccioni ha parlato così della Nazionale del Qatar:

«Non dimentichiamo che i giocatori del Qatar non sono abituati a giocare in questi scenari con lo stadio pieno. I primi 25-30 minuti sono stati devastanti e secondo me la vittoria dell’Ecuador è stata costruita su questo approccio di gara».