Stoccarda, clamoroso Karazor: arrestato ad Ibizia. I dettagli

Il difensore tedesco dello Stoccarda, Karazor, è stato arrestato ad Ibiza con l’accusa di violenza sessuale: tutti i dettagli della vicenda

Come comunicato dallo stesso club tedesco «il centrocampista dello Stoccarda, Atakan Karazor, è stato arrestato mentre era in vacanza a Ibiza. Il giocatore nega di aver commesso ogni reato e il club è in costante contatto con i suoi avvocati. Poiché si tratta di un processo in corso, chiediamo la vostra comprensione e non faremo ulteriori commenti”.

Il difensore tedesco, secondo quanto riportato da AS, sarebbe stato arrestato insieme a un altro connazionale con l’accusa di aver violentato una ragazza spagnola di 18 anni. Il giocatore smentisce ogni accusa