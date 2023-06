Pioli: «Bennacer infortunato? Sul mercato...»

Stefano Pioli ha analizzato l’infortunio di Ismael Bennacer in relazione al prossimo mercato estivo: Maldini e Massara pronti

In conferenza stampa prima di Milan-Verona, Stefano Pioli ha parlato così dell’infortunio di Bennacer:

«Chiaro che l’infortunio sarà lungo, non so quando lo potremo vedere e complica la situazione, nel senso che valuteremo dove e come intervenire su quel reparto. Non parlo di mercato, non faccio mercato, ci sono i dirigenti molto capaci: molta fiducia in loro».

