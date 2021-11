Pioli a Sky: «Volevamo vincere, dobbiamo migliorare nelle letture»

Stefano Pioli ha parlato nell’immediato post-partita di Milan Porto: le dichiarazioni del tecnico rossonero a Sky Sport

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Milan-Porto.

SULLA PARTITA: «Difficile dire se abbiamo più speranza o più rimpianto, volevamo vincere. Abbiamo impattato bene la gara ma abbiamo preso goal su un nostro errore e il primo tempo ci si è incasinato. Dispiace aver sbagliato certe scelte di passaggio».

SULLA CRESCITA DELLA SQUADRA: «La forza della mia squadra è la consapevolezza, siamo giovani ma vogliamo tornare protagonisti in Italia e in Europa. Dobbiamo migliorare le letture, una squadra scaltra e furba sa leggere meglio i momenti. Dobbiamo migliorare ma lo sappiamo».

SUL DERBY: «Da stasera penseremo al derby, una partita molto importante per tutto: classifica, ambiente ma non è ancora decisiva, ci sono ancora tantissimi punti da qui a fine stagione. Per la nostra crescita è una partita fondamentale, abbiamo tempo per recuperare le energie».