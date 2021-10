Pioli a DAZN: «Vittoria pesantissima, Ibra sta sempre meglio»

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN nell’immediato post-partita di Roma Milan: le dichiarazioni del tecnico

SULLA GARA: «Abbiamo fatto un’ottima partita, la squadra deve giocare queste gare con queste personalità. Poi ci sono anche gli avversari e possono capitare momenti diversi da questo ma fino a che ci siamo dentro dobbiamo cavalcarlo».

SULL’ARBITRO: «Non commento le decisioni dell’arbitro, io penso ad allenare la squadra vedendo le cose positive e quelle negative che abbiamo fatto. Ora pensiamo alla Champions, vogliamo vincere la prima partita del girone».

SU BENNACER: «Bennacer ha fatto una grande prestazione, ho cinque centrocampisti di grande livello. Ho la possibilità di ruotarli molto, giocando tante partite non è semplice. So che Isma può giocare queste partite, ha le giuste qualità. C’è il momento dove devi attaccare e momenti in cui devi difensre, abbiamo letto bene i momenti della partita. Poi l’espulsione di Theo ci ha complicato le cose ma abbiamo portato via tre punti da un campo molto difficile».

SUI MERITI DI QUESTO MOMENTO DEL MILAN: «I meriti di questo momento è merito della dirigenza che ha dato continuità a questo progetto. Siamo solo all’inizio ma lavoriamo molto bene. Siamo solo all’inizio del campionato, dobbiamo continuare con queste prestazioni».

SU IBRA: «Ibra è sempre carico, poi i campioni si nutrono anche di questi stimoli. Io non sono mai stato un campione ma ero più carico quando giocavo fuori casa. Ibra è un grande campione che ci sta aiutando a crescere».

SULLE RIVALI IN CAMPIONATO: «Non siamo superiori ad alte squadre, le altre sono fortissime. L’Inter rimane la favorita del campionato, il Napoli è fortissimo e non credo che la Juve sia fuori dai giochi. Mancano 84 punti. La cosa che mi piace di più dei miei è che lo scorso anno credevamo di dover fare un miracolo per vincere gli scontri diretti. Ora invece ce la giochiamo, siamo convinti di poter vincere queste sfide».

ANCORA SU IBRA: «Sicuramente se riuscirà ad allenarsi e giocare con continuità Ibra crescerà. L’ho visto più sciolto e più collegato con la squadra. Sta crescendo anche Giroud, abbiamo bisogno di tutti i giocatori perchè abbiamo tante partite e abbiamo bisogno di tutti i giocatori».

SULL’IMPORTANZA DI QUESTE VITTORIE: «Queste partite ci danno forza, convinzione e morale. Dobbiamo continuare perchè nel calcio va tutto veloce. La squadra si aiuta tanto nelle difficoltà e questo si vede in campo».