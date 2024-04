De Grandis stupito dal Milan: «Se difende come col Sassuolo con la Roma prende nuovamente gol perchè...»

Stefano De Grandis ha analizzato la fase difensiva del Milan contro il Sassuolo: grandi rischi giovedì contro la Roma

Intervenuto a Sky, Stefano De Grandis ha parlato così della difesa del Milan:

PAROLE – «Com’è possibile non accorciare su Pinamonti in occasione del primo gol? Hanno fatto le belle statuine… Giovedì contro la Roma, il Milan dovrà rimontare e quindi dovrà prendere l’iniziativa. Ma puoi lasciare certe ripartenze come in occasione della rete del 2-0 di Laurienté. La Roma ha ottimi contropiedisti, se tu attacchi senza tenere le distanze prendi gol. Il Milan è sempre forte in attacco, dal punto di vista ci siamo, ma contro la Roma i rossoneri dovranno essere certamente più registrati dietro».