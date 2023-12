De Grandis assolve il Milan: «In Champions sfortunato ma ha una vera grossa pecca»

Stefano De Grandis, noto giornalista, ha parlato del percorso in Champions League del Milan di Pioli: le sue dichiarazioni

Ospite a Sky, Stefano De Grandis ha dichiarato:

«Il Milan in Champions è stato abbastanza sfortunato, contro Dortmund e Newcastle all’andata poteva vincere. Con i se e con i ma non si fa nulla, in Champions non è come in campionato e contano quelle poche partite. I problemi del Milan attualmente sono la fase difensiva, a livello di concentrazione, e la mancanza di un regista, che è l’unica vera pecca dell’ultimo mercato rossonero».