Borghi: «Il Milan è meritatamente secondo»

Stefano Borghi, intervenuto sul proprio canale Youtube, ha analizzato il girone d’andata del Milan. Le sue parole:

«Mi sento di poter dire che la classifica sia sincera, il Milan ha chiuso al secondo posto il campionato scorso ed è secondo anche adesso nonostante qualche sballottamento. Il Milan ha avuto un grandissimo avvio di stagione, poi ha accusato una flessione dovuta ad errori ed incompletezze ma senza dubbi anche all’emergenza infortuni che ha accompagnato il Milan dalla prima all’ultima partita giocata in questa stagione. C’è stata anche l’esperienza del girone di Champions, che è finito male con l’ultimo posto ma che sarà formativa per il futuro. Il fatto che il Milan sia secondo a -4 dall’Inter e che abbia reagito alla sconfitta interna con il Napoli andando a vincere ad Empoli credo sia importante per capire le forze del gruppo di Stefano Pioli».