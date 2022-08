Il Como Women ha ufficializzato l’arrivo di Stapelfeldt dal Milan Femminile. Ecco le parole della svizzera

«Sono molto grata per questa bella opportunità – ha dichiarato l’attaccante svizzera – Giocare in Serie A è un privilegio e farlo a Como lo e ancora di più. Lo scorso anno in Serie B le ragazze e lo staff hanno fatto un ottimo lavoro, vincendo il campionato. Quest’anno, con la mia esperienza, voglio aiutare il gruppo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Sono felice di poter lavorare con questo team, una bella squadra con uno staff molto preparato e delle strutture all’altezza di questo campionato»