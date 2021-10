Stadio Milano: Inter alle prese con la vendita. La posizione del Milan

Stadio Milano: ci sono importanti novità per il futuro della costruzione. L’Inter deve vendere, il Milan attende. La situazione

Milan e Inter alle prese con la questione Stadio. L’Inter è alle prese con la difficile situazione economica, che riguarda la famiglia Zhang. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, la proprietà nerazzurra, in questi ultimi giorni, sembra aver trovato un possibile acquirente per i nerazzurri: si tratta di un fondo arabo che sembra aver avviato i primi contatti con Suning. Al momento, però, Steve sembra voler continuare a prendere tempo per fare fede alla promessa fatta al padre Jindong Zhang, ovvero riuscire a fare il nuovo stadio di Milano.

Sulla questione però, il sindaco Sala, rieletto nuovamente a Milano, ha detto più volte di non dare il consenso a proprietà passeggere e che vuole certezze sulla solidità dei club. Ecco, dunque, che qui entra in gioco il Milan ed Elliott, che sembra aver fatto presente al Comune e all’Inter, di poter anticipare l’investimento dei nerazzurri. Per il momento, dunque, la situazione dalla sponda del naviglio nerazzurra resta delicata, e Suning all’Inter sembra avere il futuro segnato. Lo stadio, con ogni probabilità, sarà affare di una nuova proprietà.