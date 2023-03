Stadio Milan, stabilito il termine da Cardinale per il progetto. In queste settimane potrebbero arrivare le prime risposte

Gerry Cardinale è sbarcato a Milano per parlare del tema stadio: incontro, infatti, a Palazzo Marino con il sindaco Sala per decidere su zona e progetto. Come scrive Repubblica questa mattina, il Milan ha deciso di puntare tutto sulla zona de La Maura e si è stabilito un termine per definire il progetto in linea di massima.

Due settimane per tornare dal primo cittadino milanese con un piano più dettagliato e con delle risposte a domande sorte nella scorsa settimana: quale sarà il destino del Parco Sud? Prima del ritorno del campionato potrebbero arrivare le prime risposte.