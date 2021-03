SportMediaset – Le ultime sui rinnovi di Calhanoglu, Ibra e Donnarumma

L’inviato di SportMediaset Claudio Raimondi ha fatto il punto sui rinnovi di contratto di Calhanoglu, Ibra e Donnarumma

Procedono le trattative per i rinnovi di contratto di Hakan Calhanoglu, Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma. In casa Milan c’è tanta voglia di confermare tre pilastri della rosa di Pioli. Claudio Raimondi, inviato di SportMediaset, ha fatto il punto della situazione.

Se per Ibra molto dipenderà dalla condizione fisica in cui si sentirà il giocatore, diverse sono le situazioni degli altri due. Per il turco c’è stato un netto avvicinamento tra le parti, con un accordo che sembra vicino per una cifra sui 4,5 milioni a stagione fino al 2025. Lontano invece l’affare fatto per quanto riguarda il classe ’99. Mino Raiola continua ad essere un osso duro ed a spingerlo verso mete più prestigiose. Molto dipenderà dall’eventuale qualificazione in Champions dei rossoneri.