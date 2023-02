Sportiello Milan: nelle prossime settimane la firma

Sportiello è pronto a legarsi ai colori rossoneri. Nelle prossime settimane è prevista la firma sul contratto con il Milan

Come riporta Tuttosport il portiere italiano, che sbarcherà a Milanello da svincolato, prenderà il posto in rosa di Ciprian Tatarusanu (non rinnoverà) e sarà la prima alternativa tra i pali a Mike Maignan.