Sportiello Milan: Gasperini blocca l’arrivo del portiere a gennaio?

Sportiello è destinato a vesitire rossonero ma a giugno. Il suo arrivo a gennaio infatti è bloccato da Gasperini

Sportiello è destinato a vesitire rossonero ma a giugno. Il Milan, visto l’allungarsi dei tempi di recupero dall’infortunio di Maignan, sta pensando di anticipare il suo arrivo già in questa sessione di mercato.

Una possibilità su cui, come riportato da Calciomercato.com, Gasperini avrebbe posto il suo veto. L’allenatore neroazzurro infatti non vuole andare oggi a cercare un portiere d’affidamento da affiancare a Musso, oltre che non vuole risolvere i problemi di una rivale per un posto Champions.