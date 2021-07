Sport Mediaset – Accordo raggiunto: sarà presenta al raduno giovedì

Sandro Tonali resta al Milan, il centrocampista prenderà parte al raduno rossonero in programma giovedì prossimo a Milanello

Sandro Tonali resta al Milan, il centrocampista prenderà parte al raduno rossonero in programma giovedì prossimo a Milanello. Tonali è stato pagato 10 milioni per il prestito oneroso più altri sette versati in questo anno finanziario dai rossoneri che chiudono così l’operazione con un cospicuo risparmio.

Un altro importante passo è stato compiuto da Sandro Tonali che ha accettato di decurtarsi di circa 500.000 euro lo stipendio percepito annualmente.