Spinazzola al Napoli, l’agente SVELA il RETROSCENA sull’ex obiettivo del Milan: riguarda una RIVALE!

Spinazzola al Napoli, l’agente del terzino SVELA il RETROSCENA sull’ex obiettivo del Milan: riguarda una RIVALE dei rossoneri!

Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, l’agente di Leonardo Spinazzola, Davide Lippi, ha commentato il trasferimento al Napoli del proprio assistito, svelando al contempo un retroscena legato a Conte e all’Inter sull’ex obiettivo del mercato Milan.

RETROSCENA – «Ho visto l’entusiasmo di Spinazzola e della sua famiglia quando ha firmato per il Napoli. Non è mai semplice cambiare squadra e città dopo cinque anni. C’è stata anche una grande volontà di Conte che già lo voleva ai tempi dell’Inter. Leonardo ha tanta voglia di vincere. Conte? Quando un grande allenatore va in una squadra viene condizionato anche il mercato, è successo anche a mio padre quando all’Inter portò con lui Vieri. Conte dovrà lavorare tanto, la stagione dell’anno scorso è sotto gli occhi di tutti, ma una squadra come il Napoli deve ambire ai primi posti».