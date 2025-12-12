Spinazzola: «Il Milan una grande squadra. Gli impegni ravvicinati si gestiscono così»

Spinazzola ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato anche della semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan

Giovedì 18 dicembre in Arabia Saudita il Milan affronterà il Napoli nella semifinale delle final four di Supercoppa Italiana. Anche di questo ha parlato Leonardo Spinazzola, esterno azzurro intervenuto ai microfoni di Radio CRC.

IMPEGNI RAVVICINATI – «Gli impegni ravvicinati si gestiscono con il recupero, cerchiamo di fare tutto il possibile per recuperare: dall’alimentazione al sonno, dall’allenamento ai massaggi.».

IN SUPERCOPPA – «Giochiamo per un trofeo e per misurarci anche con una grande squadra, come il Milan. Ma per ora stiamo pensando solo all’Udinese, perché ora è importantissimo svoltare subito e cancellare la partita persa contro il Benfica».».