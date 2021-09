Spezia Milan, Maldini festeggia dopo il gol: il suo messaggio social – FOTO

Era la sua gara d’esordio da titolare e Daniel Maldini l’ha festeggiata nel migliore dei modi, il suo messaggio sui social

Una giornata che non dimenticherà facilmente. Daniel Maldini oggi ha giocato la sua prima gara da titolare nel Milan e l’ha festeggiata nel migliore dei modi, segnando il gol del vantaggio rossonero contro lo Spezia. Un colpo di testa a suo modo storico, visto che è il primo giocatore ad aver segnato in Serie A dopo il nonno, Cesare, e il padre, Paolo. Quest’ultimo, in tribuna come dt del Milan, ha esultato, mentre in campo il figlio 19enne veniva sommerso dai compagni.

Proprio l’attaccannte rossonero ha festeggiato questo indelebile momento sui social con un post con in allegato una vignetta con l’emoticon della nuvoletta, quasi a voler ricordare la giornata da sogno.