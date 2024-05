Spettatori Milan Cagliari, oltre 70mila tifosi a San Siro: a quanto ammonta l’incasso

È stato reso noto il dato sugli spettatori presenti questa sera a San Siro per Milan Cagliari, sfida di Serie A

Sono arrivati i dati ufficiali per quanto riguarda i tifosi presenti per la sfida a San Siro tra Milan Cagliari e il relativo incasso per i rossoneri. Una grande risposta dei tifosi milanisti anche per questo match nonostante la protesta della Curva Sud, valevole per la giornata 36 di Serie A

Sono 70.612 gli spettatori che hanno affollato gli spalti del Meazza. Il dato sull’incasso è invece di 2.133.223,66 euro. Sorridono dunque anche le casse del club rossonero.