Spettatori Lazio Milan, INVASIONE rossonera all’Olimpico! Settore ospiti SOLD OUT e non solo… Il dato sui tifosi milanisti attesi

Anche se Lazio Milan deve ancora iniziare (fischio d’inizio alle 20:45), arrivano già i dati relativi ai tifosi milanisti che sono attesi stasera all’Olimpico di Roma per la sfida valevole per la terza giornata di Serie A. Settore ospiti che sarà sold out, con tifosi rossoneri che saranno sparsi anche in altri settori dello stadio. A riferirlo è il giornalista Antonio Vitiello su X.

PAROLE – «5.800 tifosi rossoneri all’Olimpico, settore ospiti full, ma tanti tifosi del Milan pure negli altri settori dello stadio».