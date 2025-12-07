 Spalletti deluso dopo Napoli Juve: «Ci hanno fatto girare..»
Spalletti deluso dopo Napoli Juve: «Ci hanno fatto girare per il campo. Ora c'è bisogno di fare solo una cosa»

16 minuti ago

Spalletti

Spalletti, tecnico della Juve, ha analizzato la sconfitta subita contro il Napoli al Maradona: le dichiarazioni del tecnico di Certaldo

Dopo la sconfitta per 2-1 subita contro il Napoli, il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha analizzato lucidamente la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn, riconoscendo la superiorità e la condizione fisica degli avversari.

NAPOLI PIÙ CONVINTO – «Loro sono andati più forti, noi timidi nel girare il pallone. Il disegno che volevamo costruire in mezzo al campo con la superiorità non è riuscita. Abbiamo perso palla e ci hanno fatto correre. Sono forti e in condizione, hanno struttura e corsa. Se non tieni palla ti fanno andare in giro per il campo»

Spalletti ha individuato la chiave del match nella timidezza della sua squadra nel manovrare il pallone e nel non essere riusciti a imporre la superiorità numerica a centrocampo, come era stato pianificato. Questa mancanza ha permesso al Napoli, definito «forti e in condizione» con «struttura e corsa», di recuperare palla e «farci correre» per tutto il campo. La lezione è chiara: senza un possesso palla di qualità, la Juventus è costretta a subire il gioco degli avversari.

LE DICHIARAZIONI DI SPALLETTI

