Spalletti deluso dopo Napoli Juve: «Ci hanno fatto girare per il campo. Ora c’è bisogno di fare solo una cosa»

Spalletti, tecnico della Juve, ha analizzato la sconfitta subita contro il Napoli al Maradona: le dichiarazioni del tecnico di Certaldo

Dopo la sconfitta per 2-1 subita contro il Napoli, il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha analizzato lucidamente la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn, riconoscendo la superiorità e la condizione fisica degli avversari.

NAPOLI PIÙ CONVINTO – «Loro sono andati più forti, noi timidi nel girare il pallone. Il disegno che volevamo costruire in mezzo al campo con la superiorità non è riuscita. Abbiamo perso palla e ci hanno fatto correre. Sono forti e in condizione, hanno struttura e corsa. Se non tieni palla ti fanno andare in giro per il campo»

Spalletti ha individuato la chiave del match nella timidezza della sua squadra nel manovrare il pallone e nel non essere riusciti a imporre la superiorità numerica a centrocampo, come era stato pianificato. Questa mancanza ha permesso al Napoli, definito «forti e in condizione» con «struttura e corsa», di recuperare palla e «farci correre» per tutto il campo. La lezione è chiara: senza un possesso palla di qualità, la Juventus è costretta a subire il gioco degli avversari.

LE DICHIARAZIONI DI SPALLETTI