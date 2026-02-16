Spalletti non ci sta: «Inaccettabile che Chivu dia del bischero a Kalulu! Altrimenti io dovrei…»

Spalletti, tecnico della Juve, ha difeso Pierre Kalulu, ex Milan, dopo le parole di Cristian Chivu di sabato sera: le dichiarazioni

Luciano Spalletti, tecnico della Juve, è intervenuto a Sky in vista della sfida contro il Galatasaray di domani in Champions League difendendo l’ex Milan Kalulu dalle parole di Chivu.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

SU CHIVU – «Paradossalmente abbiamo fatto meglio quando siamo stati in 10. C’è dispiacere perchè io non posso allenare quello che certe situazioni creano. Niente mani in tasca. Quello che mi spiace che un bravo ragazzo come Kalulu, dopo aver subito due torti colossali, si debba prendere del bischero da Chivu che gli dice come si deve comportare. Questo è difficilmente accettabile e mi darebbe la possibilità di parlare dei giocatori dell’Inter, cosa che io non devo fare. Cristian lo conosco bene, si sarà accorto di aver sbagliato»

LE DICHIARAZIONI DI SPALLETTI