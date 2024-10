Spalletti Gabbia, CHE ELOGIO per il difensore del Milan: «Un grande piacere avere qua un giocatore ROSSONERO, ha dimostrato…». Le parole

Luciano Spalletti, direttamente da Coverciano, ha parlato in conferenza stampa. Non sono mancati gli elogi per il difensore del Milan Matteo Gabbia.

SPALLETTI GABBIA – «Matteo ha dimostrato di saper comandare il reparto difensivo, di essere un calciatore molto attento e intenso nel suo modo di fare. Mantiene sempre la linea molto alta, parla spesso con i compagni. Abbiamo avuto questa necessità e l’ho convocato con piacere, è un ulteriore piacere avere un giocatore del Milan perché è un club che può darci molto anche se ora non ci sono molti italiani».