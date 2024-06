Spalletti lancia l’Italia: «Ci prendiamo le responsabilità di quello che ereditiamo». Poi l’elogio all’ex Milan Montella

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza alla viglia di Italia Turchia, amichevole in vista di Euro 2024. Ecco cosa ha detto

Le parole di Luciano Spalletti ha parlato in conferenza alla viglia di Italia Turchia, amichevole in vista di Euro 2024. Tra le varie anche l’elogio all’ex Milan Montella, ecco cosa ha detto:

PUNTI IN COMUNE CON L’ITALIA CAMPIONE NEL 2021 – «Noi come s’è visto stamani dobbiamo essere disponibili ad assorbire cose di altre squadre, di altri raduni. C’è da imparare da tutti, ci prendiamo le responsabilità di quello che ereditiamo, anche se poi ci sono state anche altre cose nel mezzo e a volte le dimenticate… Ma dobbiamo prendere quel riferimento, dobbiamo cercare il modello migliore possibile».

TURCHIA – «Montella lo conosco bene, è uno sveglissimo. All’Adana è subentrato e ha conquistato il nono posto, poi il quarto. L’anno dopo, senza di lui, sono arrivati undicesimi con la stessa squadra. La Turchia ha qualità, estro, hanno ripartenze brucianti e ghigno, ha calciatori che giocano nelle più grandi squadre del mondo e sono arrivati primi nel girone. E’ una partita importante che diventa difficile per quello che è il momento, per il lavoro che abbiamo fatto e per ciò che dobbiamo sistemare. Ma abbiamo tutto per iniziare il nostro percorso: quando si veste questa maglia bisogna rispettare la passione di chi crede in noi».

LA CONFERENZA INTEGRALE DI LUCIANO SPALLETTI PRE ITALIA TURCHIA