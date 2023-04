Spalletti: «E’ dal 2001 che non succede a una squadra diversa da Juve, Milan ed Inter». Le parole del tecnico del Napoli

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa della vittoria dello scudetto di una squadra diversa rispetto a Juve, Inter e Milan. Ecco le parole del tecnico del Napoli:

«E’ dal 2001 che non succede ad un’altra città, è un valore in più per questo campionato fatto dai ragazzi. Ma vediamo se siamo bravi anche nello strappo finale».