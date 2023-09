Sozza arbitrerà Inter Milan, ecco i suoi precedenti con i rossoneri

L’arbitro del derby del 16 settembre tra Inter e Milan sarà Simone Sozza della sezione di Seregno. I suoi precedenti con i rossoneri

L’AIA ha designato Simone Sozza per la direzione di gara del derby tra Inter e Milan del 16 settembre. L’arbitro della sezione di Seregno ha arbitrato i rossoneri soltanto due volte.

La prima fu nella stagione 2021-2022, in un Milan-Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia (match vinto dai rossoneri per 4 a 0). La seconda fu nella scorsa stagione di Serie A, in un Milan-Fiorentina (vinto anche in questo caso dalla squadra di Pioli per 2 ad 1).