Sorteggio Women’s Champions League, oggi la diretta: tutti i dettagli

Sorteggio Women’s Champions League: Juve nel percorso campioni. Le bianconere dovranno guadagnarsi i gironi

La Women’s Champions League cambia format per la stagione 2021/22: oggi alle 13.00 sorteggio in diretta streaming del primo turno che vedrà coinvolta anche la Juventus women di Joe Montemurro. Il primo e il secondo turno precedono la nuova fase a gironi a 16 squadre, che inizia a ottobre. Il primo turno è suddiviso in due percorsi: Campioni (quello della Juve) e Piazzate. In entrambi i percorsi, il primo turno prevede due fasi con sfide in gara unica: le semifinali (18 agosto) e le finali per il primo e il terzo posto (21 agosto). Le vincitrici di ciascuna finale (11 nel percorso Campioni, quattro nel percorso Piazzate) accedono al secondo turno.