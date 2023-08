Sorteggi Champions, il Milan rincontra Tonali e Donnarumma: il girone

Il destino riserva uno scherzo al Milan ai sorteggi per i gironi di Champions: i rossoneri affronteranno Tonali e Donnarumma

Gianluigi Donnarumma e Sandro Tonali saranno due avversari del Milan ai gironi della prossima Champions League. Si è concluso adesso il sorteggio a Montecarlo, che ha riservato ai rossoneri questo strano scherzo del destino, mettendoli contro due ex di un certo spessore per la tifoseria milanista.

Il PSG sarà la squadra della prima fascia, il Borussia Dortmund in seconda fascia. I club rossonero in terza fascia e, per concludere, il Newcastle in quarta.