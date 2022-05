Sorrentino: «Maignan piacevole sorpresa, su Milan Atalanta...»

L’ex portiere Stefano Sorrentino, intercettato da TMW alla presentazione di EliMobile presso The Mall ha detto la sua su Milan Atalanta

L’ex portiere Stefano Sorrentino, intercettato da TMW alla presentazione di EliMobile presso The Mall ha detto la sua su Milan Atalanta:

Che Milan si aspetta invece domenica contro l’Atalanta?

«Mi aspetto il solito Milan, ma non sarà semplice contro una delle migliori squadre di Serie A. È avvincente vedere un campionato così equilibrato da tutti i punti di vista: Scudetto, Europa, salvezza…»

Cos’ha di speciale il suo ex allenatore Pioli?

«Quando parlo di lui a volte sono imbarazzato, perché siamo legati anche da una bella amicizia. Mi ha allenato purtroppo solo un anno, ma è stata una vera fortuna per me. Io non sono tifoso né del Milan né dell’Inter né di altre squadre, però mi auguro che Pioli possa regalarsi questo grande sogno chiamato Scudetto. Stefano è una mosca bianca in questo mondo, una persona e un allenatore davvero unico»

Qual è il fattore che ha inciso di più finora nella corsa Scudetto?

«Il Milan è stato più continuo rispetto all’Inter. Entrambe hanno spinto sempre al massimo e qualche episodio può avere inciso da una parte o dall’altra, ma la continuità di avere sempre gli occhi della tigre per i rossoneri sta facendo la differenza»

Da ex portiere un giudizio su Maignan, il dopo-Donnarumma al Milan.

«Maignan è stato una piacevole sorpresa. Il primo anno è sempre quello dell’ambientamento e non è mai facile. Per di più Mike ha raccolto l’eredità del portiere più forte al mondo, che aveva appena vinto l’Europeo. Maignan si sta dimostrando un portiere di altissimo livello, so che ha anche imparato in fretta l’italiano»

Donnarumma si riprenderà?

«Non è facile dare consigli al portiere più forte al mondo. Ognuno di noi, nella vita e nel lavoro, ha periodo più felici e altri meno. Magari Donnarumma sta passando una fase della sua carriera non brillantissima, ma non dimentichiamoci la sua età e tutti i record che ha già battuto. Gli faccio un grosso in bocca al lupo»