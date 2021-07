La grande vittoria dell’Italia ad Euro 2020 raccontata in una nuova mini-serie: domani in onda “Sogno Azzurro, la strada per Wembley”

La grande vittoria di Euro 2020 dell’Italia nel racconto di Sogno Azzurro, in onda il 15 luglio alle 20.30 su Rai 1. Ne ha parlato Pierluigi Colantoni, Direttore Sviluppo Nuovi Formati Rai ai canali della FIGC.

«Sogno Azzurro, la strada per Wembley è il completamento di un progetto iniziato un anno fa insieme alla FIGC, per raccontare l’avvicinamento della Nazionale agli Europei attraverso le 4 puntate di ‘Sogno Azzurro’, andate in onda nei giorni immediatamente precedenti all’Europeo, portando in una delle fasce orarie più importanti della prima rete generalista il nuovo linguaggio televisivo della docu-serie».