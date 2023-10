Soffia sicura: «Il livello delle calciatrici si è alzato, loro sono i miei idoli»

Angelica Soffia ospite al Festival dello Sport ha detto la sua sull’evoluzione del calcio femminile in Italia

«Le nuove generazioni possono beneficiare di strutture e di un’attenzione da parte delle società che qualche anno fa non ci potevamo nemmeno sognare. Di conseguenza il livello tecnico e atletico delle calciatrici si è alzato e ora abbiamo tutti gli strumenti per fare bene e rendere al massimo. Li ringrazierò sempre, i miei genitori sono i miei idoli. Mia madre all’inizio era scettica ma poi, vedendo la felicità con cui giocavo, è diventata la mia prima tifosa. Mio padre mi è sempre stato accanto, quando ero molto piccola mi sedevo sulle sue ginocchia e mi leggeva la Gazzetta dello Sport. Impossibile non ereditare questa passione»