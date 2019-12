Social, le mete invernali: ecco il relax scelto dai giocatori rossoneri – FOTO

I giocatori del Milan stanno godendo dei propri giorni di vacanza per ricaricare le batterie prima di tornare in campo

Il 2019 del Milan si è chiuso nella maniera più drammatica possibile, con il sonoro e doloroso 5-0 subito a Bergamo contro l’Atalanta. Adesso però per i calciatori è tempo di ricaricare le pile e godere di qualche giorno di relax prima di ripartire. Il 30 dicembre gli uomini di Pioli si ritroveranno a Milanello per la ripresa degli allenamenti. Ma nel frattempo dove si stanno godendo le vacanze Romagnoli e compagni? Scelte diversissime tra loro.

Molti rossoneri hanno optato per il “ritorno a casa”: Suso è tornato in Spagna (Almeria) con moglie e figlio, Paquetà sta trascorrendo i suoi giorni di vacanza con i famigliari in Brasile, così come Leao ha fatto ritorno in Portogallo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Suso (@suso) in data: 26 Dic 2019 alle ore 11:13 P ST

Scelte diverse per altri compagni di squadra, che hanno preferito staccare la spina in diverse località sparse per il mondo. Musacchio sta trascorrendo giorni di relax in Marocco, mentre Piatek cerca di ricaricare le pile al mare (dalle stories di Instagram non viene mostrata la località). Theo Hernandez invece ha scelto il mare e la vita movimentata di Miami.