Slot a Sky: «Come contro il Milan? Ci proveremo, partita molto difficile»

 Slot a Sky: «Come contro il Milan? Ci proveremo»
Slot

Slot ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport nella quale ha citato la sfida con il Milan giocata lo scorso anno

Arne Slot, allenatore del Liverpool, che sfiderà domani sera l’Inter in Champions League allo Stadio San Siro, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport.

Gli è stata fatta una domanda sulla gara giocata lo scorso anno contro il Milan di Paulo Fonseca a settembre 2024. Sfida in cui si imposero i Reds per 1-3 grazie alle reti di Konate, van Dijk e Szoboszlai.

COME RIPETERE LA PRESTAZIONE DELL’ANNO SCORSO QUI COL MILAN? – «Partita molto difficile, sappiamo la forza dell’Inter che ha fatto benissimo in campionato e Champions, ha raggiunto due volte la finale. Ci proveremo».

