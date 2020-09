Di Marzio parla della corsa al centrale che il Milan sta compiendo in questo calciomercato: Nastasic e Mukiele in lista

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto riguardo al sempre più probabile rinforzo in difesa del Milan: intesa trovata con lo Schalke per il prestito con diritto di riscatto di Nastasic.

I rossoneri tuttavia non hanno ancora deciso se affondare il colpo e restano vigili anche su altri profili, decisamente più onerosi, come il giovane Mukiele valutato 20 milioni dal Lipsia. Nei prossimi giorni i rossoneri dovrebbero inoltre riprendere i contatti con il Lione per Lucas Paquetà, sempre in uscita da Milanello.