Sky – Ibra chiuderà al Milan. Il prossimo attaccante arriva dalla Serie A

Ibrahimovic chiuderà la carriera al Milan ma il prossimo anno sarà affiancato da un altro attaccante attualmente in Serie A

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano di Sky Sport, siamo ormai entrati nei giorni cruciali per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Come affermato anche dallo stesso Maldini, le parti sono ormai ai dettagli e presto lo svedese ufficializzerà la propria decisione di voler chiudere la carriera in maglia rossonera.

Ibra a parte resta però da decidere chi sarà il centravanti da affiancargli nella prossima stagione. Secondo Sky Sport il nuovo attaccante rossonero arriverà dalla Serie A: «Per il futuro in attacco ci sono i nomi di Scamacca e Vlahovic che sarebbero complementari con Ibrahimovic» ha affermato Di Stefano.