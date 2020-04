Sky conferma: Bonaventura non rinnova con il Milan

L’edizione odierna di Sky Sport conferma quello che si dice da qualche tempo: Bonaventura lascerà il Milan al termine della stagione.

Jack Bonaventura non sarà più un giocatore del Milan, a riportarlo è stata l’edizione odierna di Sky Sport che riporta come il centrocampista rossonero non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno 2020.

Questo è l’ulteriore tassello ad una vicenda che va avanti da qualche mese e che vede anche le possibili destinazioni di Bonaventura con il Torino in pole anche se dal capoluogo sabaudo non arrivano conferme in tal senso.