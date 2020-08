Sky – Calciomercato Milan: concorrenza italiana per Vlahovic

Calciomercato Milan, i rossoneri sono alla ricerca di un vice-Ibra da consegnare a Stefano Pioli: per Vlahovic c’è una concorrente

Calciomercato Milan, Dusan Vlahovic è stato identificato da Maldini e Massara come interprete più adeguato a “crescere” sotto lo sguardo di Zlatan Ibrahimovic anche nella prossima stagione. L’attaccante serbo, in uscita dalla Fiorentina che sta per prendere Piatek, verrebbe utilizzato da Pioli per far rifiatare Ibra nei tanti impegni che vedranno il Milan giocare in tre competizioni.

Secondo quanto affermato da Sky Sport però nelle ultime ore nella corsa a Vlahovic si sarebbe aggiunto prepotentemente l’Hellas Verona.