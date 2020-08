Si avvicina il ritorno in Italia di Krys Piatek: l’ex rossonero è in trattativa con la Fiorentina. L’arrivo del polacco libera Vlahovic?

Si avvicina il ritorno di Piatek in Italia, nei giorni scorsi Daniele Pradé (ds della Fiorentina) ha avviato i contatti con l’Herta Berlino per riportare il centravanti polacco in Italia. Dopo gli anni trascorsi al Genoa e in rossonero, dunque, Krysto Piatek potrebbe nuovamente riabbracciare la Serie A per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

L’arrivo alla Fiorentina di Piatek potrebbe liberare Dusan Vlahovic, obiettivo del Milan sul calciomercato, in estate.