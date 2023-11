Skriniar ridicolizzato dai giornali: «Sovrastato da Giroud, prende la targa di Leao»

Skriniar ridicolizzato dai giornali: «Sovrastato da Giroud, prende più volte soltanto la targa di Leao». Le pagelle

Nonostante la rete segnata in avvio di partita i giornali oggi in edicola hanno deciso di bocciare la prestazione di Skriniar ieri in Milan-PSG. Il motivo? Una gara in cui è andato via via in confusione totale.

Per la Gazzetta dello Sport la sua prestazione è da 5 in pagella: «Depista Loftus-Cheek in avvio e va a segnare. Da lì diventa tutto buio: sovrastato da Giroud sul gol, prende più volte la targa di Leao, quasi mai la palla».