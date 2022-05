Skriniar: «Lo scudetto ci ha fatto male, ma siamo stati noi a perderlo». Le parole del difensore dell’Inter

Milan Skriniar ha parlato della stagione dell’Inter dal ritiro della Nazionale slovacca.

STAGIONE – «Ci ha fatto male non aver vinto lo scudetto. La stagione è stata comunque positiva, anche se non abbiamo vinto il titolo. Siamo riusciti a vincere due trofei, la Supercoppa e la Coppa Italia. Avevamo lo scudetto tra le mani, ma non siamo riusciti a gestire alcune partite. Penso, ad esempio, al derby di ritorno, quando al 75′ stavamo vincendo 1-0 e abbiamo perso in tre minuti, anche se siamo stati la squadra migliore in quella partita. Quella sconfitta potrebbe essere risultata decisiva. In più ci sono state altre partite, tra cui il recupero a Bologna, dove abbiamo perso, per così dire, noi stessi, ma c’è stato di più. Tra febbraio e marzo abbiamo perso molti punti. Alla fine, la stagione è stata bella anche perchè siamo riusciti a vincere la Coppa contro la Juventus»