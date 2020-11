Siviglia e Atletico Madrid interessate a Samu Castillejo

Samu Castillejo non sta trovando molto spazio in questo inizio di stagione. Sulle tracce ci sarebbero il Siviglia e l’Atletico Madrid

Samu Castillejo non sta trovando molto spazio in questo inizio di stagione. Lo spagnolo ha comunque la piena fiducia di Stefano Pioli che lo ha voluto trattenere in rossonero in estate. Tuttavia, davanti ad un’offerta interessante per l’esterno, il Milan potrebbe anche pensare di cederlo.

Sulle tracce dell’ex Villarreal ci sarebbero il Siviglia e l’Atletico Madrid. Il Milan è in ottima rapporti con entrambi i club, come dimostrano le operazioni Suso e Kalinic negli ultimi anni.