Sinner sempre più nella storia! Il tifoso rossonero è in finale alle ATPFinals di Torino battendo Medvedev

Sinner entra sempre di più nella storia del tennis italiano e non solo.

Il tifoso del Milan ha battuto in semifinale Medvedev in tre set (6-3, 6-7, 6-1) e nella giornata di domani sfiderà il vincente della sfida tra Djokovic e Alcaraz per contendersi il titolo delle ATP Finals.